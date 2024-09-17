Ханыкова (Еремеева) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханыкова (Еремеева) Людмила Леонидовна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

28.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1955

Отец: Еремеев Леонид Архипович

Мать: Денисова Мария Алексеевна

Родилась в Кунцево
Бракосочетание
11.04.1975

Муж: Ханыков Евгений Петрович

первый раз поженились 11 апреля 1975 второй раз 28 апреля 1989
Смена фамилии
11.04.1975
Рождение ребёнка
30.01.1976

Дочь: Ханыкова Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ханыков Евгений Петрович

Родилась в Кунцево, в роддоме больницы №72. Ул. Академика Павлова, д.22 метро Молодёжная

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