Ханыкова (Еремеева) Людмила Леонидовна
Место рожденияМосква
Дата рождения28.02.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1955
Родилась в Кунцево
Бракосочетание
11.04.1975
первый раз поженились 11 апреля 1975 второй раз 28 апреля 1989
Смена фамилии
11.04.1975
Рождение ребёнка
30.01.1976
Дочь: Ханыкова Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ханыков Евгений Петрович
Родилась в Кунцево, в роддоме больницы №72. Ул. Академика Павлова, д.22 метро Молодёжная