Кокорина Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кокорин Иван Федоров
Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов
Бракосочетание
До 1769
Муж: Кокорин Федор Осипов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Кокорина Федосья Федорова
Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно