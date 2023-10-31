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Кокорина Елена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кокорин Иван Федоров

Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1769

Муж: Кокорин Федор Осипов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Кокорина Федосья Федорова

Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кокорин Максим Федоров

Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кокорин Тихон Федоров

Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кокорин Василий Федоров

Отец ребёнка: Кокорин Федор Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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