Талипова Резеда Наилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1986
Отец: Талипов Наиль
Рождение ребёнка
27.02.2004
Дочь: Добротворская Олеся Алексеевна
Отец ребёнка: Добротворский Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.04.2011
Сын: Добротворкий Даниял Алексеевна
Отец ребёнка: Добротворский Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.2016
Сын: Добротворский Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Добротворский Алексей Сергеевич