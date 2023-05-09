Талипова Резеда Наилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова Резеда Наилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1986

Отец: Талипов Наиль

Мать: Талипова Альмира Фаритовна

Рождение ребёнка
27.02.2004

Дочь: Добротворская Олеся Алексеевна

Отец ребёнка: Добротворский Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.04.2011

Сын: Добротворкий Даниял Алексеевна

Отец ребёнка: Добротворский Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.12.2016

Сын: Добротворский Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Добротворский Алексей Сергеевич

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