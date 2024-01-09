Восдилина Евпраксия Прокофиевна
Место рождения
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Бывалькевич) Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Дочь: (Бывалькевич) Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Дочь: (Бывалькевич) Мария Петровна
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Дочь: (Бывалькевич) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Дочь: (Бывалькевич) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Сын: Бывалькевич Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Сын: Бывалькевич Иаков Петрович
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Сын: Бивалькевич Максим Петрович
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич
Сын: Бивалькевич Илларион
Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич