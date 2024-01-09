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Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Место рождения

Суличевка, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Суличевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1888

Дочь: (Бывалькевич) Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1889

Дочь: (Бывалькевич) Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1891

Дочь: (Бывалькевич) Мария Петровна

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: (Бывалькевич) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Дочь: (Бывалькевич) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1898

Сын: Бывалькевич Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Бывалькевич Иаков Петрович

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Бивалькевич Максим Петрович

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.10.1906

Сын: Бивалькевич Илларион

Отец ребёнка: Бывалькевич Петр Григорьевич

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