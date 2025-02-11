Bergmann (Klassen) Aganetha 06.12.1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Bergmann (Klassen) Aganetha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.12.1773

умерла 28.01.1843, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруги
Bergmann (Bergman) Isaak14.02.1751 г.р.
Дети
Funk (Bergmann) Helena31.01.1795 г.р.
(Bergmann) Anna02.04.1798 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1792

Муж: Bergmann (Bergman) Isaak

Бракосочетание с: Isaac BERGMAN

Рождение ребёнка
31.01.1795

Дочь: Funk (Bergmann) Helena

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
02.04.1798

Дочь: (Bergmann) Anna

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
04.01.1801

Сын: Bergmann Anton

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
05.11.1804

Дочь: (Bergmann) Agatha

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
04.09.1807

Сын: Bergmann Isaac

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
17.06.1811

Сын: Bergmann Isaac

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
04.02.1814

Дочь: Dyck (Bergmann) Aganetha

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Рождение ребёнка
04.03.1816

Дочь: Neudorf (Bergman Bergmann) Susanna

Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak

Смерть
28.01.1843
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.