Bergmann (Klassen) Aganetha
женский, родилась 06.12.1773
умерла 28.01.1843, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Супруги
Bergmann (Bergman) Isaak14.02.1751 г.р.
Дети
Funk (Bergmann) Helena31.01.1795 г.р.
(Bergmann) Anna02.04.1798 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1792
Рождение ребёнка
31.01.1795
Дочь: Funk (Bergmann) Helena
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
02.04.1798
Дочь: (Bergmann) Anna
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
04.01.1801
Сын: Bergmann Anton
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
05.11.1804
Дочь: (Bergmann) Agatha
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
04.09.1807
Сын: Bergmann Isaac
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
17.06.1811
Сын: Bergmann Isaac
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
04.02.1814
Дочь: Dyck (Bergmann) Aganetha
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Рождение ребёнка
04.03.1816
Дочь: Neudorf (Bergman Bergmann) Susanna
Отец ребёнка: Bergmann (Bergman) Isaak
Смерть
28.01.1843
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния