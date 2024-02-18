Иванов Семен Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Семен Евтихиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
23.04.1921

Сын: Иванов Георгий Семенович

Мать ребёнка: Чеснокова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
17.04.1923

Сын: Иванов Лев Семенович

Мать ребёнка: Чеснокова Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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