Иванов Семен Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1921
Мать ребёнка: Чеснокова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
17.04.1923
Сын: Иванов Лев Семенович
Мать ребёнка: Чеснокова Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно