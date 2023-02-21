Дрозд Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрозд Федор
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дрозд Марк
Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дрозд Герасим
Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дрозд Семен
Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 380 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1783-1799
Смерть
До 1760
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 380 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1783-1799