Дрозд Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1760

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрозд Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Дрозд Корнилий Васильев

Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1742

Сын: Дрозд Моисей Васильев

Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дрозд Марк

Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1745

Сын: Дрозд Герасим

Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дрозд Семен

Мать ребёнка: Дрозд Феодосия Григорьевна

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд Феодосия Григорьевна

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 380 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1783-1799
Смерть
До 1760
Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 380 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1783-1799
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