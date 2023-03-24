Лукьянов Александр Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Александр Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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