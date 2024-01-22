Бакланов Панфил Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1895
Сын: Бакланов Алексей Панфилович
Мать ребёнка: Бакланова -- Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
24.05.1898
Сын: Бакланов Аполлон Панфилович
Мать ребёнка: Бакланова -- Елена Яковлевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно