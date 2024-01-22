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Бакланов Панфил Александрович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
06.03.1895

Сын: Бакланов Алексей Панфилович

Мать ребёнка: Бакланова -- Елена Яковлевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Бакланов Аполлон Панфилович

Мать ребёнка: Бакланова -- Елена Яковлевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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