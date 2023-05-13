Алексеева (Борисова) Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Борисова) Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Развод
Неизвестно

Муж: Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
01.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
02.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

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