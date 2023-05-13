Алексеева (Борисова) Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
02.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ