Чумичкин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумичкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумичкина Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Шиловское кладбище, Воронежская обл., Россия