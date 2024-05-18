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Чумичкин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Чумичкин Григорий Никитович

Мать: Чумичкина (Иноземцева) Февронья Федоровна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумичкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумичкина Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Шиловское кладбище, Воронежская обл., Россия

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