Никулин Иван Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Иван Максимов

Никулин Иван Максимов

Место рождения

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Дочь: Зуева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Никулина Дарья Семенова

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 14.11.1903 ст.

Сын: Никулин Павел Иванов

Мать ребёнка: Никулина Дарья Семенова

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
33-6-25-47об-48
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Никулина Дарья Семенова

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
33-6-25-86об-87
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Дарья Семенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close