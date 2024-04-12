Никулин Иван Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Дочь: Зуева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Никулина Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 14.11.1903 ст.
Сын: Никулин Павел Иванов
Мать ребёнка: Никулина Дарья Семенова
33-6-25-47об-48
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Никулина Дарья Семенова
33-6-25-86об-87
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Дарья Семенова
Смерть
Неизвестно