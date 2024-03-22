(Малышева) Ольга Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Ольга Капитоновна

Место рождения

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

06.07.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1902 ст.

Отец: Малышев Капитон Кононович

Мать: Малышева Анисия Григорьевна

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
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