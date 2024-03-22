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(Малышева) Ольга Капитоновна
(Малышева) Ольга Капитоновна
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Древо
Место рождения
Горка
, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Дата рождения
06.07.1902 ст.
Пол
Женский
Отец
Малышев Капитон Кононович
Мать
Малышева (Пушкина) Анисия Григорьевна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1902 ст.
Отец:
Малышев Капитон Кононович
Мать:
Малышева Анисия Григорьевна
Горка
, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
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