Овчинников Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1927
Дата смерти16.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927
Отец: Овчинников Сергей Васильевич
Мать: Овчинникова Мария
Место жительства
С 18.11.1927 по 1938
Место жительства
С 1938 по 1945
Военная служба
С 1945 по 1948
Рождение ребёнка
1950
Сын: Овчинников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна
Место жительства
С 1950
Рождение ребёнка
08.06.1951
Сын: Овчинников Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
05.10.1951
Рождение ребёнка
16.03.1953
Сын: Овчинников Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна
Смерть
16.03.1990
Похороны
18.03.1990