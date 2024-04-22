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Овчинников Василий Сергеевич

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Место рождения

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

18.11.1927

Дата смерти

16.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927

Отец: Овчинников Сергей Васильевич

Мать: Овчинникова Мария

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 18.11.1927 по 1938
Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1938 по 1945
Омск, город Омск, Омская область
Военная служба
С 1945 по 1948
Рождение ребёнка
1950

Сын: Овчинников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1950
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Овчинников Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
05.10.1951

Жена: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.03.1953

Сын: Овчинников Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
16.03.1990
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
18.03.1990
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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