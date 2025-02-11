Зенин Василий Иосифович
мужской, родился 08.03.1836, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЗенин Иосиф Ивлеевич1810 г.р.
МатьЗенина Екатерина Андреевна1806 г.р.
Супруги
Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна1833 г.р.
Дети
Баскакова (Зенина) Прасковья Васильевна11.11.1853 г.р.
(Зенина) Евфимия Васильевна28.06.1857 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1836
Отец: Зенин Иосиф Ивлеевич
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1853
Дочь: Баскакова (Зенина) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна
Рождение ребёнка
28.06.1857
Дочь: (Зенина) Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна
Рождение ребёнка
18.01.1865
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна
Рождение ребёнка
05.08.1867
Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна
Смерть
Неизвестно