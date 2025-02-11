Зенин Василий Иосифович 08.03.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенин Василий Иосифович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.03.1836, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Зенин Иосиф Ивлеевич1810 г.р.
Мать
Зенина Екатерина Андреевна1806 г.р.
Супруги
Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна1833 г.р.
Дети
Баскакова (Зенина) Прасковья Васильевна11.11.1853 г.р.
(Зенина) Евфимия Васильевна28.06.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1836

Отец: Зенин Иосиф Ивлеевич

Мать: Зенина Екатерина Андреевна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Рождение ребёнка
11.11.1853

Дочь: Баскакова (Зенина) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Рождение ребёнка
28.06.1857

Дочь: (Зенина) Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зенин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Зенин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Рождение ребёнка
18.01.1865

Сын: Зенин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Рождение ребёнка
05.08.1867

Сын: Зенин Илья Васильевич

Мать ребёнка: Зенина (Зайцева) Екатерина Ивлеевна

Смерть
Неизвестно

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