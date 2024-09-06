Цапырин (Николаев) Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапырин (Николаев) Константин Николаевич

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Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

29.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1913 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886

Отец: Цапырин (Евстафьев) Николай

Мать: Исаева (Саввина) Евдокия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Цапырина Егения Ивановна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Цапырин Николай Константинович

Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.09.1915

Сын: Цапырин Петр Константинович

Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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