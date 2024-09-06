Цапырин (Николаев) Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Цапырина Егения Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Цапырин Николай Константинович
Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1915
Сын: Цапырин Петр Константинович
Мать ребёнка: Цапырина Егения Ивановна
Смерть
Неизвестно