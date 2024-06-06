Язепчик Александр 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язепчик Александр

Место рождения

Малая Быховщина, Беларусь

Дата рождения

1906

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Язепчик Федор

Мать: Язепчик (Ленковец) Мария

Малая Быховщина, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шкраба) Александра

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
02.02.1932

Дочь: Потеюк (Язепчик) Нина

Мать ребёнка: (Шкраба) Александра

Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Язепчик Аркадий

Мать ребёнка: (Шкраба) Александра

Несвиж, Беларусь
Смерть
1944
Несвиж, Беларусь
Причина смерти: Расстрелян немцами при отступлении
Похороны
Неизвестно
Малая Быховщина, Беларусь

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