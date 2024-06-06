Язепчик Александр
Место рожденияМалая Быховщина, Беларусь
Дата рождения1906
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Язепчик Федор
Мать: Язепчик (Ленковец) Мария
Малая Быховщина, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шкраба) Александра
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
02.02.1932
Дочь: Потеюк (Язепчик) Нина
Мать ребёнка: (Шкраба) Александра
Несвиж, Беларусь
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Язепчик Аркадий
Мать ребёнка: (Шкраба) Александра
Несвиж, Беларусь
Смерть
1944
Несвиж, Беларусь
Причина смерти: Расстрелян немцами при отступлении
Похороны
Неизвестно
Малая Быховщина, Беларусь