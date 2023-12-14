Шилова Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душечкин Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Душечкин Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Душечкин Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Душечкин Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Душечкин Анатолий Яковлевич

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