Шилова Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Душечкин Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Душечкин Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Душечкин Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Душечкин Анатолий Яковлевич