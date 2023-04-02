Задворнова (Кудрявцева) Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задворнов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1987
Сын: Задворнов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Викторович
Подольск, Подольск, Московская область