Задворнова (Кудрявцева) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задворнова (Кудрявцева) Надежда Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задворнов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
13.12.1987

Сын: Задворнов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Викторович

Подольск, Подольск, Московская область

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