Toews Diedrich P K
мужской, родился 04.02.1872, Россия
умер 24.06.1936, Taché, Manitoba, Canada
МатьToews (Kehler) Agatha G H27.04.1840 г.р.
ОтецToews Peter D R03.12.1839 г.р.
Супруги
Toews (Hiebert) Maria W19.07.1874 г.р.
Дети
Funk (Toews) Maria H.07.10.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1872
Отец: Toews Peter D R
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Toews (Hiebert) Maria W
Иммиграция
1874
Рождение ребёнка
07.10.1898
Дочь: Funk (Toews) Maria H.
Мать ребёнка: Toews (Hiebert) Maria W
Иммиграция
1928
New York, USA
Смерть
24.06.1936
Taché, Manitoba, Canada