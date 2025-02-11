Toews Diedrich P K 04.02.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Toews Diedrich P K

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.02.1872, Россия

умер 24.06.1936, Taché, Manitoba, Canada

Мать
Toews (Kehler) Agatha G H27.04.1840 г.р.
Отец
Toews Peter D R03.12.1839 г.р.
Супруги
Toews (Hiebert) Maria W19.07.1874 г.р.
Дети
Funk (Toews) Maria H.07.10.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1872

Отец: Toews Peter D R

Мать: Toews (Kehler) Agatha G H

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Toews (Hiebert) Maria W

Иммиграция
1874

Рождение ребёнка
07.10.1898

Дочь: Funk (Toews) Maria H.

Мать ребёнка: Toews (Hiebert) Maria W

Иммиграция
1928
New York, USA

Смерть
24.06.1936
Taché, Manitoba, Canada

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