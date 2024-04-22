Буреева (Голубкова) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуреева (Голубкова) Ксения Григорьевна

Буреева (Голубкова) Ксения Григорьевна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

06.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1874 ст.

Отец: Голубков Григорий Никифорович

Мать: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
07.01.1874 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Константин Евдокимов Чекалов
Восприемник
09.07.1888 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ольга Григорьева (Голубкова) Голубкова
Бракосочетание
22.10.1890 ст.

Муж: Буреев Семён Прохоров

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1892 ст.

Дочь: Соловьева Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1894 ст.

Сын: Буреев Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1901 ст.

Сын: Буреев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.

Сын: Буреев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close