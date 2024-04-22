Буреева (Голубкова) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1874 ст.
Крещение
07.01.1874 ст.
Восприемники: Константин Евдокимов Чекалов
Восприемник
09.07.1888 ст.
Ольга Григорьева (Голубкова) Голубкова
Бракосочетание
22.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1892 ст.
Дочь: Соловьева Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров
Рождение ребёнка
13.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров
Рождение ребёнка
19.10.1901 ст.
Сын: Буреев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Буреев Семён Прохоров
Смерть
Неизвестно