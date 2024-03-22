Андреев Силантий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1909
Дочь: Анна Силантьевна
Мать ребёнка: Андреева Стефанида Тарасовна
Рождение ребёнка
09.05.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Стефанида Тарасовна
Смерть
Неизвестно