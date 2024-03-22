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Андреев Силантий Андреевич

Место рождения

Большое Стремление, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Стремление, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.09.1909

Дочь: Анна Силантьевна

Мать ребёнка: Андреева Стефанида Тарасовна

Коваши, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.05.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Стефанида Тарасовна

Коваши, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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