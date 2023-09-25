Челышева Нина Акоповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.2008
Дочь: Карякина Дарья Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности