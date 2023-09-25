Челышева Нина Акоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышева Нина Акоповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.2008

Дочь: Карякина Дарья Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.2018

Сын: Челышев Артём Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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