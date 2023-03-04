Тишин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тишин Иван

Мать: Тишина Елизавета

Смерть
Неизвестно
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