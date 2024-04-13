Юрзанов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1932
Дата смерти06.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932
Отец: Юрзанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрзанов Владимир
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрзанов Александр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.01.1994