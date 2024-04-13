Юрзанов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрзанов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1932

Дата смерти

06.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: Юрзанов Иван

Мать: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрзанов Владимир

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрзанов Александр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.01.1994

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