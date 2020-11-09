Коньков Генадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоньков Генадий Константинович

Коньков Генадий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1958

Дата смерти

09.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1958

Отец: Коньков Константин Аркадьевич

Мать: Конькова (Сорокина) Антонина Степановна

Рождение ребёнка
22.04.1983

Сын: Коньков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Конькова (Папирняк) Лариса Леонидовна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.07.1986

Сын: Коньков Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Конькова (Папирняк) Лариса Леонидовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
09.11.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.