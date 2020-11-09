Коньков Генадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1958
Дата смерти09.11.2020
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1958
Рождение ребёнка
22.04.1983
Сын: Коньков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Конькова (Папирняк) Лариса Леонидовна
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.07.1986
Сын: Коньков Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Конькова (Папирняк) Лариса Леонидовна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
09.11.2020