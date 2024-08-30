Артемов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
18.02.1938

Жена: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1939

Дочь: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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