Артемов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1938
Рождение ребёнка
21.04.1939
Дочь: Грехова (Артемова) Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Кавзолова (Артемова) Ольга Ивановна
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область