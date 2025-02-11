Копытина (Мухатаева) Евдокия Агафоновна
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
ОтецМохотаев Агафон Сергеевич1788 г.р.
МатьМохотаева Акилина Антоновна1796 г.р.
Супруги
Копытин (Капитунов) Кузьма ПантелеевичНеизвестно г.р.
Дети
Копытин Карп Кузьмич12.10.1841 г.р.
Копытин (Капитунов) Филипп Кузьмич14.12.1847 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1841
Сын: Копытин Карп Кузьмич
Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич
Рождение ребёнка
14.12.1847
Сын: Копытин (Капитунов) Филипп Кузьмич
Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич
Рождение ребёнка
25.03.1850
Сын: Копытин (Капитунов) Илларион Кузьмич
Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич
Рождение ребёнка
22.01.1862
Дочь: (Копытина (Капитунова)) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич
Смерть
Неизвестно