Копытина (Мухатаева) Евдокия Агафоновна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Копытина (Мухатаева) Евдокия Агафоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Отец
Мохотаев Агафон Сергеевич1788 г.р.
Мать
Мохотаева Акилина Антоновна1796 г.р.
Супруги
Копытин (Капитунов) Кузьма ПантелеевичНеизвестно г.р.
Дети
Копытин Карп Кузьмич12.10.1841 г.р.
Копытин (Капитунов) Филипп Кузьмич14.12.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Мохотаев Агафон Сергеевич

Мать: Мохотаева Акилина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич

Рождение ребёнка
12.10.1841

Сын: Копытин Карп Кузьмич

Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич

Рождение ребёнка
14.12.1847

Сын: Копытин (Капитунов) Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.03.1850

Сын: Копытин (Капитунов) Илларион Кузьмич

Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.01.1862

Дочь: (Копытина (Капитунова)) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Копытин (Капитунов) Кузьма Пантелеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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