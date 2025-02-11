Кряжева ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Супруги
Кряжев Николай Павлович1757 г.р.
Дети
Кряжев Петр Николаевич1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область