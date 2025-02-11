Кряжева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Супруги
Кряжев Николай Павлович1757 г.р.
Дети
Кряжев Петр Николаевич1783 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кряжев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

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