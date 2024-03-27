Кантюков Хабибрахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кантюков Мустафа
Мать: Мастуха Галиевна
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Кантюков Хабибрахман Мустафаевич - (1909-1943) Родился и проживал в Куюргазинском районе. До войны: летом работал комбайнером, а зимой активно обучал молодых солдат, усиленно тренировал их, учил марши... Показать все