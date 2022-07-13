Марандыкина (Ивашечкина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марандыкина (Ивашечкина) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марандыкин) Мария Иванова

Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марандыкин Василий

Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Марандыкин Петр

Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Марандыкин Алексей

Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Марандыкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич

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