Марандыкина (Ивашечкина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марандыкин) Мария Иванова
Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марандыкин Василий
Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Марандыкин Петр
Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Марандыкин Алексей
Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Марандыкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Марандыкин Иван Сергеевич