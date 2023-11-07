Окунев Василий Кириллович 1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Окунев Василий Кириллович

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился 1917, Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

умер ?.04.1944

Мать
Окунева Евгения Михайловна23.12.1888 ст. г.р.
Супруги
Лосева Татьяна Ивановна10.03.1915 г.р.
Дети
Окунева Алина Васильевна?.11.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Окунева Евгения Михайловна

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1938

Дочь: Окунева Алина Васильевна

Мать ребёнка: Лосева Татьяна Ивановна

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

Смерть
?.04.1944

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