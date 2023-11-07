Окунев Василий Кириллович
мужской, родился 1917, Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
умер ?.04.1944
МатьОкунева Евгения Михайловна23.12.1888 ст. г.р.
Супруги
Лосева Татьяна Ивановна10.03.1915 г.р.
Дети
Окунева Алина Васильевна?.11.1938 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1938
Дочь: Окунева Алина Васильевна
Мать ребёнка: Лосева Татьяна Ивановна
Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Смерть
?.04.1944