Янькова Ульяна (Ульянiя) Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янькова Ульяна (Ульянiя) Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

фонд №389, опись №1, дело №823, стр. 71
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яньков Алексей Степанов

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Яньков Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Яньков Алексей Степанов

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №823, стр. 71
Смерть
Неизвестно

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