Преснякова Аксинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреснякова Аксинья Петровна

Преснякова Аксинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Преснякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Марина Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1934

Дочь: Рыбакова Анфиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович

Смерть
Неизвестно

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