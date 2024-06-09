Преснякова Аксинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Преснякова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Марина Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1934
Дочь: Рыбакова Анфиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Фёдор Павлович
Смерть
Неизвестно