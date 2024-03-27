Бакаев Давлетша Ахметшинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаев Давлетша Ахметшинович

Место рождения

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР

Дата рождения

1913

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бакаев Ахметша

Мать: не указана

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакаева ?

Военная награда
Неизвестно
Бакаев Давлетша Ахмечинович. Медаль «За отвагу» Рядовой __.__.1913, Место службы: 91 погран. полк войск НКВД. Представление на награждение
Бакаев Давлетша Ахметшинович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1913 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево. Юбилейная картотека
Смерть
2003
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