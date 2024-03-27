Бакаев Давлетша Ахметшинович
Место рожденияд.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Дата рождения1913
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Бакаев Ахметша
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1947
Военная награда
Неизвестно
Бакаев Давлетша Ахмечинович. Медаль «За отвагу» Рядовой __.__.1913, Место службы: 91 погран. полк войск НКВД. Представление на награждение
Бакаев Давлетша Ахметшинович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1913 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево. Юбилейная картотека
Смерть
2003