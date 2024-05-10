Березина Тамара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина Тамара

Березина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Васенков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Васенков Николай

Рождение ребёнка
14.09.1960

Сын: Березин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Васенков Николай

Смерть
Неизвестно

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