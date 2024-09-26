Пащенко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1938
Дата смерти21.02.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1963
Дочь: Кузьменко (Пащенко) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.1992