Пащенко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1938

Дата смерти

21.02.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1963

Дочь: Кузьменко (Пащенко) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
21.02.1992
Омск, город Омск, Омская область

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