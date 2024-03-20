Hoschander צבי Hoschander Hermann
Место рожденияBerlin Deutschland
Дата рождения07.07.1920
Дата смерти07.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1920
Отец: Hoschander Samuel
Berlin Deutschland
Образование
Между 1933 и 1936
Landschulheim Herrlingen
תיכון
Гражданство
27.11.1939
Бракосочетание
27.02.1942
Жена: Ingeborg Channa
ראשון לציון ישראל
Работа или профессия
С 1953 по 1986
טלרד, לוד, ישראל
מהנדס מרכזיות טלפונים, אקוסטיקה ואלקטרוניקה
Образование
С 1976 по 1982
לונדון
הנדסת אלקטרוניקה
Место жительства
Неизвестно
Crectinan schtrasse 1
Похороны
07.06.1994
Shoval Cemetery, Israel
Смерть
07.06.1994
שובל ישראל