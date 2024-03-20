Hoschander צבי Hoschander Hermann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHoschander צבי Hoschander Hermann

Hoschander צבי Hoschander Hermann

Место рождения

Berlin Deutschland

Дата рождения

07.07.1920

Дата смерти

07.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1920

Отец: Hoschander Samuel

Мать: לאוב Rosa Hoschander Reisel

Berlin Deutschland
Образование
Между 1933 и 1936
Landschulheim Herrlingen
תיכון
Гражданство
27.11.1939
Бракосочетание
27.02.1942

Жена: Ingeborg Channa

ראשון לציון ישראל
Работа или профессия
С 1953 по 1986
טלרד, לוד, ישראל
מהנדס מרכזיות טלפונים, אקוסטיקה ואלקטרוניקה
Образование
С 1976 по 1982
לונדון
הנדסת אלקטרוניקה
Место жительства
Неизвестно
Crectinan schtrasse 1
Похороны
07.06.1994
Shoval Cemetery, Israel
Смерть
07.06.1994
שובל ישראל
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close