Суббота Людмила Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Суббота Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Пантюхина Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.12.1985

Дочь: Синьович Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.2000

Дочь: Суббота Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Суббота Дмитрий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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