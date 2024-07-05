Суббота Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
25.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.12.1985
Дочь: Синьович Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.2000
Дочь: Суббота Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Суббота Дмитрий Владимирович
Смерть
Неизвестно