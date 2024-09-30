Коноводова (Романова) Елизавета Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1894
Рождение ребёнка
22.02.1895
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Рождение ребёнка
09.04.1899
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Рождение ребёнка
21.07.1900
Дочь: (Коноводова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Рождение ребёнка
17.04.1902
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Рождение ребёнка
31.07.1903
Дочь: (Коноводова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Коноводова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Коноводова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич
Смерть
Неизвестно