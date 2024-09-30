Коноводова (Романова) Елизавета Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноводова (Романова) Елизавета Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1894

Муж: Коноводов Петр Евлампиевич

Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Коноводов Борис Петрович

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Коноводов Орест Петрович

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1900

Дочь: (Коноводова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1902

Сын: Коноводов Павел Петрович

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1903

Дочь: (Коноводова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Коноводова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Коноводова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Коноводов Петр Евлампиевич

Смерть
Неизвестно

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