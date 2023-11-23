Сретенский Леонид Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Сретенский Василий Иванович
Мать: Анна Васильева
Сретенский Леонид Васильевич (1848 — ?) Родился 16 февраля 1848 года в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Сретенского. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно