Иксанов Фаварис Шайхлисламович
Место рождения
Дата рождения28.08.1933
Дата смерти21.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ахунова (Иксанова) Амина Фаварисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Иксанов Тагир Фаварисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1965
Сын: Иксанов Наиль Фаварисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.2009