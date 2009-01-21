Иксанов Фаварис Шайхлисламович 28.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иксанов Фаварис Шайхлисламович

Место рождения

Мальбагуш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.08.1933

Дата смерти

21.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933

Отец: Иксанов Шайхелислам Иксанович

Мать: Иксанова (Насыбуллина) Гайниямал Халимулловна

Мальбагуш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ахунова (Иксанова) Амина Фаварисовна

Мать ребёнка: не указана

Якты-Ялан, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1961

Сын: Иксанов Тагир Фаварисович

Мать ребёнка: не указана

Якты-Ялан, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1965

Сын: Иксанов Наиль Фаварисович

Мать ребёнка: не указана

Якты-Ялан, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.01.2009
Якты-Ялан, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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