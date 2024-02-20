Пивоваров Егор (Георгий ?) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Егор (Георгий ?) Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.02.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1906 ст.

Отец: Пивоваров Тимофей Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1925

Жена: Пивоварова (Зотиева) Агафия Ивановна

Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Жених деревни Бердники Васильевсеого сельсовета, родился 4.02.1906. Холост, 1 брак Д Невеста, деревни Завозино? Русаковского сельсовета. Родилась 01.02.1906, девица, 1 браком ГАПК Ф Р-1982 оп 10 д 86... Показать все
Смерть
Неизвестно

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