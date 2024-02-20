Пивоваров Егор (Георгий ?) Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.02.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.02.1906 ст.
Отец: Пивоваров Тимофей Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1925
Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Жених деревни Бердники Васильевсеого сельсовета, родился 4.02.1906. Холост, 1 брак Д Невеста, деревни Завозино? Русаковского сельсовета. Родилась 01.02.1906, девица, 1 браком ГАПК Ф Р-1982 оп 10 д 86... Показать все
Смерть
Неизвестно