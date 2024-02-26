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Чурилин Венедикт Савинов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Чурилин Савин Иванов (Ич)

Мать: Чурилина Прасковья Дмитриева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1757
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Авдотья Венедиктова (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой

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