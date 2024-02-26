Чурилин Венедикт Савинов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1757
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Авдотья Венедиктова (Вна)
Мать ребёнка: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой