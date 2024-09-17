Латыпов Галимьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Галимьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавиева (Кавиева) Ямига

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Латыпов Альфир

Мать ребёнка: Кавиева (Кавиева) Ямига

Рождение ребёнка
11.02.1948

Дочь: (Латыпова) Гульсум

Мать ребёнка: Кавиева (Кавиева) Ямига

Смерть
Неизвестно

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