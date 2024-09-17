Латыпов Галимьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кавиева (Кавиева) Ямига
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Латыпов Альфир
Мать ребёнка: Кавиева (Кавиева) Ямига
Рождение ребёнка
11.02.1948
Дочь: (Латыпова) Гульсум
Мать ребёнка: Кавиева (Кавиева) Ямига
Смерть
Неизвестно