Костоломов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоломов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костоломов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Костоломова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоломова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Костоломова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костоломова Галина Васильевна

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