Аква Aqwa Иоганнес Петер Джузеппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аква Aqwa Иоганнес Петер Джузеппович

Место рождения

Милан

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Аква Aqwa Антонио Джузеппе

Мать: Аква Aqua Петронилла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аква Aqwa (Круг Krug Klug) Маргарета Иоганнесовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1767

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