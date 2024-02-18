Аква Aqwa Иоганнес Петер Джузеппович
Место рожденияМилан
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Аква Aqwa Антонио Джузеппе
Мать: Аква Aqua Петронилла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1767