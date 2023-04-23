Граф (Лиханова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГраф (Лиханова) Людмила Николаевна

Граф (Лиханова) Людмила Николаевна

Место рождения

Село Кучук Павловский район Алтайский край

Дата рождения

11.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1973

Отец: Лиханов Николай Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.?

Дочь: Граф Диана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Граф Николай Александрович

Отец ребёнка: Граф Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граф Александр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.