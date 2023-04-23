Граф (Лиханова) Людмила Николаевна
Место рожденияСело Кучук Павловский район Алтайский край
Дата рождения11.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1973
Отец: Лиханов Николай Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.?
Дочь: Граф Диана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Граф Николай Александрович
Отец ребёнка: Граф Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Граф Александр