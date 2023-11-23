Покровский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Борис

Мать ребёнка: Покровская (Зайцева) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская (Зайцева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Покровский Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Покровская (Зайцева) Анна Петровна

Смерть
1943

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