Покровский Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Борис
Мать ребёнка: Покровская (Зайцева) Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Покровский Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Покровская (Зайцева) Анна Петровна
Смерть
1943