Вшивцева (Братухина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Братухина) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1755

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1768 ст.

Муж: Вшивцев Василий Семёнович

жених поч. Мокеевского экономич. крест. отрок/невест той же волости и приходу дер. Стародумовской эконм. крест. непонятно имя Братухин дочь девкаФёкла/ МК 1768г. с. Куменское Спасская церковь ГАКО ф. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1768
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