Вшивцева (Братухина) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1755
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
20.01.1768 ст.
жених поч. Мокеевского экономич. крест. отрок/невест той же волости и приходу дер. Стародумовской эконм. крест. непонятно имя Братухин дочь девкаФёкла/ МК 1768г. с. Куменское Спасская церковь ГАКО ф. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1768